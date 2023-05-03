В Смоленске ищут свидетелей аварии с погибшей 32-летней женщиной. Фото: «Подслушано Смоленск» ВКонтакте.

В Смоленске ищут свидетелей смертельной аварии на Кирова, произошедшей 22 апреля. В отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Любую информацию можно сообщить по номеру 8 (4812) 77-46-18.

Следствием установлено, что вечером 22 апреля в районе дома 59 по улице Кирова столкнулись три автомобиля: Toyota Mark 2 с госномером А 849 КЕ 67, под управлением 29-летнего водителя, «Лада Калина» с номером А 273 МА 67 с 34-летним водителем и KIA RIO К 892 МХ 67, под управлением 39-летнего водителя.

В результате аварии 32-летняя пассажирка «Калины» от полученных травм скончалась в больнице. Её муж, находившийся за рулём, в тяжелом состоянии попал в реанимацию. У погибшей остался трехмесячный сын.

Ранее «КП» писала, что семье погибшей в аварии смолянки требуется помощь.