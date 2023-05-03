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НовостиОбщество3 мая 2023 6:58

В Смоленске объявили конкурс плакатов к 1160-летию города

Ожидается, что в нём примут участие не только смоляне, но и жители других регионов страны и ближнего зарубежья
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Смоленске объявили конкурс плакатов к 1160-летию города. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске объявили конкурс плакатов к 1160-летию города. Фото: пресс-служба администрации города.

Работы конкурса плакатов к 1160-летию города будут размещены на платформе, где недавно завершился конкурс графического знака. Использование победившего в нем знака будет приветствоваться.

По информации пресс-службы администрации города, заявки принимаются до 17 сентября, после чего пройдет интернет-голосование. Итоги конкурса эксперты подведут 21 сентября.

Результатом станет создание праздничного плаката размером 3х6 метров для городских видеоэкранов, а также размещение плаката-победителя в интернете и СМИ.

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