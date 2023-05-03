«Смоленскэнерго» отремонтирует порядка 163 км линий электропередачи. Фото: «МРСК Центра».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» в 2023 году планирует направить на реализацию программы технического обслуживания и ремонта 549,8 млн рублей. График работ на год предусматривает ремонт 162,98 км линий электропередачи всех классов напряжения и 541 трансформаторной подстанции 6-10/0,4 кВ. Для повышения качества электроснабжения потребителей специалисты филиала проведут ремонт отдельных единиц оборудования на 218 подстанциях 35-110 кВ. Также специалисты Смоленскэнерго планируют расчистить трассы от древесно-кустарниковой растительности на площади 3644,54 гектаров.

К ремонтным работам энергетики приступили в январе, самая активная стадия работ придется на теплое время года.

Наиболее значимый объект ремонтной программы текущего года – ремонт ПС 110/35/10кВ «Монастырщина», питающего центра потребителей Монастырщинского района. В результате проведенных марте-июле 2023 года ремонтных работ будет улучшено качество электроснабжения жителей, социально-значимых объектов и промышленных предприятий.

«Подстанции и линии – основные звенья в системе электроснабжения потребителей. От их своевременного и качественного ремонта зависит не только надежность электроснабжения, но и увеличение срока эксплуатации оборудования, сокращение затрат на плановые работы», – подчеркнул заместитель генерального директор-директор филиала Андрей Сорокин.