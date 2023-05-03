Смоленская АЭС увеличила отпуск электроэнергии потребителям. Фото: Смоленская АЭС.

Смоленская атомная станция за четыре месяца 2023 года выдала в Единую энергетическую сеть страны свыше 7,31 млрд киловатт•часов. Выработка электроэнергии за этот период составила 102,3% от планового целевого уровня.

Работа энергоблоков Смоленской АЭС за четыре месяца 2023 года позволила не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме свыше 3,9 млн тонн эквивалента СО2 (если бы аналогичный объем электроэнергии вырабатывался угольной генерацией).

Целевой уровень плана Смоленской АЭС по генерации низкоуглеродной электроэнергии в 2023 году установлен в объеме 21,130 млрд кВт•ч.

Всего с начала эксплуатации Смоленская АЭС отпустила потребителям порядка 752 млрд кВт•ч электроэнергии.

По состоянию на 2 мая на Смоленской АЭС в работе первый и третий энергоблоки, общая мощность составляет 2071 мегаватт, замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок №2 с 8 апреля находится в плановом текущем ремонте. За апрель выработка электроэнергии Смоленской АЭС составила 103,5% к плану целевого уровня и превысила 1,6 млрд киловатт•часов.

Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Справка

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.