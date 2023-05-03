Кавказская инвестиционная выставка: Россельхозбанк поддержал фермеров на 109 млрд рублей

Фото: АО «Россельхозбанк».

Россельхозбанк предоставил малому, среднему и микробизнесу в сельском хозяйстве 109 млрд рублей в 2022 году, увеличив выдачи на 7%. О финансовых и нефинансовых мерах поддержки фермеров рассказал директор Ставропольского филиала РСХБ Алексей Сенокосов 2 мая на Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах.

При общем объёме выдач фермерам в 109 млрд рублей Россельхозбанк направил на финансирование их сезонных работ 64 млрд рублей за год. В новом, 2023 году, РСХБ продолжил активную поддержку фермеров. Так, за 1 квартал они получили от банка 59,2 млрд рублей, что на 58,1% выше результата 1 квартала 2022 года.

По данным, ранее представленным на съезде АККОР, производство в фермерских хозяйствах за 15 лет увеличилось более чем в 10 раз: со 111 млрд рублей до более чем 1,4 трлн рублей. Доля фермеров в производстве продукции АПК выросла более чем в 2 раза с 2006 года – до 16,2% в общем объёме.

«Фермеры для нас – ключевые клиенты. Они создают рабочие места, укрепляют социальную стабильность в сельской местности. В нашем банке их труд очень ценят и уважают, мы стараемся всемерно помогать развитию фермерского движения. Для этого у нас есть и меры финансовой поддержки, в том числе по льготным государственным программам, и целый комплекс обучающих мероприятий и цифровых сервисов для развития бизнеса», – отметил Алексей Сенокосов.

Так, банк с 2020 года реализует образовательный проект «Школа фермера», где новичков и действующих аграриев на базе профильных агровузов учат строить и вести рентабельное сельское хозяйство.

«Наш Ставропольский филиал был одним из 4 регионов, где проект стартовал впервые. Спустя три года «Школа фермера» расширилась до 56 регионов, она уже подготовила более 3400 квалицифированных аграриев для российского сельского хозяйства. Можно сказать, что масштабированию проекта помог и положительный опыт наших ставропольских фермеров, которые в числе первых прошли обучение и реализовали свои проекты на практике. В Северо-Кавказском федеральном округе обучение прошли свыше 150 человек», – сказал Алексей Сенокосов.

Продолжает банк развивать и экосистему Своё, направленную на помощь всем, кто связан с сельским образом жизни. Для построения бизнеса аграриям наиболее полезен интернет-магазин семян, техники, удобрений и т.д. Своё Фермерство, для сбыта – маркетплейс Своё Родное, для организации агротуров – Своё За городом.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Реклама. Рекламодатель: АО «Россельхозбанк». Токен: LjN8KBW3v