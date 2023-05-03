В Смоленске на двух улицах отключат холодную воду. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии 4 мая будет отключено холодное водоснабжение. Так, с 10 часов до окончания работ воды не будет по следующим адресам: улица Нахимова д.1, 1а, 3, 3а, улица Нарвская д.11, 11а, 13, 15, 17, 19, 19а, котельная в районе д.19, д.21 корп.1, 2, 3.

По информации «Горводоканала», подвоз воды будет организован. Телефоны АДС 8(4812)38-18-50, 70-50-61. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды до окончания промывки водопроводных сетей.

Ранее «КП» писала, что на майские праздники в центре Смоленска закроют движение транспорта. Об этом сообщает администрация областного центра.