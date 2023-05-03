Россельхозбанк оценил потенциал инвестиций в закладку виноградников в 500 млрд рублей

Фото: АО «Россельхозбанк».

Закладка новых виноградников в России в ближайшие 10-15 лет потребует инвестиций в размере 400-500 млрд рублей, сообщил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов на Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах 3 мая.

По мнению экспертов Россельхозбанка, озвученная сумма средств понадобится для закладки 70-80 тыс. га виноградников. Такой прирост, по сути, почти удвоит площадь насаждений, которая сейчас оценивается более чем в 80 тыс. га. Существующие насаждения дают валовый сбор винограда в размере около 9 млн тонн, из которых 3,6 млн тонн обеспечивают регионы Северо-Кавказского федерального округа. По оценкам РСХБ, консолидированная выручка отрасли составляет порядка 90 млрд рублей (20 млрд рублей приходится на виноградарство, 70 млрд рублей – на виноделие и производство коньячной продукции).

«Наш прогноз по направлению до 500 млрд рублей на закладку виноградников основывается на продолжающемся импортозамещении и росте внутреннего потребления продуктов виноградарско-винодельческого комплекса России. Это и есть главные драйверы. Россельхозбанк активно поддерживает отрасль, вложив в неё за последние 5 лет порядка 5 млрд рублей. За последние 10 лет мы помогли клиентам реализовать ряд значимых проектов, среди которых закладка виноградников, строительство и оснащение винодельческого бизнеса», – отметил Денис Константинов.

Несмотря на активное развитие отрасли в последние годы, импорт винограда по-прежнему весьма высок и превышает 30%. Кроме этого, значимым фактором развития отрасли является рост внутреннего потребления: сейчас оно в разы ниже, чем в странах ЕС и составляет порядка 5,6 литров/чел. в год. Тогда как, например, во Франции и Италии – около 40 литров, в Испании и Германии – более 25 литров.

Кредитный портфель Россельхозбанка в финансировании виноградарско-винодельческого комплекса составляет 3 млрд рублей. Денис Константинов выразил мнение, что он может увеличиться до 80 млрд рублей, что составит до 20% рынка.

Помимо предоставления заёмных средств виноградарям и виноделам Россельхозбанк реализует ряд нефинансовых мер поддержки отрасли, напомнил заместитель Председателя Правления.

Так, для поддержки сбыта работают маркетплейс Своё Родное и мини-ярмарки «Вкусная пятница», винодельческий туризм поддерживает платформа заказа и организации путешествий и экскурсий Своё За городом. Также Россельхозбанк «выращивает» новых участников отрасли: ими становятся студенты «Школы фермера», которые выбирают виноградарский профиль обучения. Кроме того, банк поддерживает проекты «Винный гид» и тематическую площадку «Виноград» на ключевых форумах.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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