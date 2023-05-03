В Смоленске Реадовский парк и сад Блонье обработают от клещей

Реадовский парк и сад Блонье обработают от клещей. Фото: пресс-служба администрации города.

В Реадовке и саду Блонье проведут акарицидную обработку зелёных зон специализированными средствами, предназначенными для уничтожения и профилактики появления клещей.

Как сообщили в мэрии, работы запланированы на завтра, 4 мая. С 6.00 обработка пройдет на Блонье, а с 7.00 в Реадовком парке. На некоторое время входы в парки будут огорожены сигнальными лентами.

Специалисты предупреждают, что в этот день на общественных территориях не рекомендуется выгуливать домашних животных, сидеть и лежать на траве, трогать зелёные насаждения.

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