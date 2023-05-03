Смоленскэнерго сообщает о сервисах информации по отключениям электроэнергии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смоленскэнерго сообщает о реализованных сервисах компании для получения информации по отключениям электроэнергии:

Единый федеральный телефонный номер горячей линии 8-800-220-0-220;

Чат-бот, расположенный на сайте компании (в левом нижнем углу на стартовой странице нажать на «Задать вопрос об отключении электроэнергии»);

Сервис «Передача сообщений об отключениях электроэнергии» на сайте компании ПАО «Россети Центр» в разделе «Информация об отключении - Сообщить об отключениях».

Мобильное приложение «Есть свет!» для пользователей мобильных устройств на платформе Android и iOS, с помощью которого пользователь получает возможность напрямую передать сообщение об отсутствии электроэнергии диспетчеру обслуживающей сетевой организации, получить обратную связь о проводимых отключениях, времени восстановления электроснабжения, а также оформить подписку на интересующие потребителя адреса и получать уведомления об аварийных и плановых отключениях.

Установить приложение «Есть свет!» можно через магазин приложений мобильного устройства (Google Play или App Store, воспользовавшись поиском) или перейдя по ссылке ниже, или отсканировав QR-code.

Для устройств на платформе Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.rosseti.center.yeslight

Для устройств на платформе iOS:

https://apps.apple.com/ru/app/есть-свет/id6447586048