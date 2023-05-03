Серия актов вандализма произошла в парках Смоленска. Фото: пресс-служба администрации города.

В мэрии Смоленска рассказали о серии актов вандализма, произошедших в парках областного центра.

Так, в парке «Наши крылатые земляки» атаке вандалов постоянно подвергаются парапеты, на которых установлен самолет-памятник «Як-42». Из-за прыжков по ним парапеты повреждаются (летом их будут в очередной раз ремонтировать), на месте закрашенных граффити – новые появляются уже через несколько часов, а через сутки – на белом фоне уже хорошо различимы следы протекторов велосипедов.

В новом сквере за ДК «Сортировка» кто-то решил нетрадиционным способом покататься на качелях – на покрытии остались следы после увенчавшейся успехом попытки сломать крепления качелей.

Помимо этого, посягательствам вандалов постоянно подвергаются фигурки животных в сквере за кинотеатром «Октябрь». Отмечается, что подобных примеров не мало не только в парках и скверах, но и по всему городу.

Если вы стали свидетелем вандальных действий необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефонам: 02 (с мобильного: 102).

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