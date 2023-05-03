РСХБ: сумма выданных кредитов по сельской ипотеке превысила 10 млрд руб.

Фото: АО «Россельхозбанк».

За первые 4 месяца 2023 года Россельхозбанк выдал более 10 млрд руб. кредитов по сельской ипотеке. Жилищные условия смогли улучшить более 2,5 тыс. семей.

«В России растет востребованность льготной сельской ипотеки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Сельская ипотека принесла пользу десяткам тысяч наших соотечественников, позволила приобрести просторную жилплощадь в сельской местности. С начала 2023 года Россельхозбанк выдал более 10 млрд рублей сельской ипотеки. В целом выдача сельской ипотеки в РСХБ с начала запуска программы превысила 170 млрд рублей», - отметила Ольга Шведова, директор Департамента розничного бизнеса Россельхозбанка.

По итогам выдачи кредитов по госпрограмме «Сельская ипотека» наибольшим спросом за первые четыре месяца 2023 году программа пользуется у жителей Республик Удмуртия и Татарстан, на которые приходится по 7% выдач. В число лидеров по выдаче также входят Республика Башкортостан (6%) и Тюменская область (5%). Средний возраст клиентов, оформляющих сельскую ипотеку, составляет от 30 до 45 лет. Как правило, это семьи с детьми.

Заявку на получение сельской ипотеки в РСХБ по ставке 3% может подать любой житель страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита - от 100 тыс. до 3 млн рублей. Для Ленинградской области, Дальневосточного федерального округа и Ямало-Ненецкого автономного округа максимальный размер сельской ипотеки составляет 5 млн рублей. Первоначальный взнос начинается от 10%. Для покупки более дорогостоящего жилья сельскую ипотеку может взять каждый из супругов, увеличив общий размер кредита вдвое. В этом случае дом должен приобретаться на правах общей совместной собственности по одному договору купли-продажи с указанием в качестве покупателей обоих супругов.

Россельхозбанк содействует развитию сельских территорий через цифровую площадку Своё Село, входящую в экосистему Своё. Количество пользователей запущенной в мае 2021 года платформы превысило 1,5 млн, а число объектов загородной недвижимости, представленных на ней превышает 1 млн. На платформе зарегистрировано более 1600 аккредитованных подрядчиков, пользователям предлагается более 2700 типовых проектов загородных домов, а также более 9000 услуг по ремонту, строительству, дизайну, инженерным работам, озеленению территории и обустройству дома. В апреле 2023 года РСХБ запустил калькулятор строительства жилого дома на платформе Своё Село. Теперь пользователи получат возможность не только воспользоваться готовыми проектами, но и оценить объем подготовительных работ и составить предварительную смету проекта загородного дома с учетом расходных материалов.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Реклама. Рекламодатель: АО «Россельхозбанк». Токен: LjN8KPwdW