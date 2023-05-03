Кавказская инвестиционная выставка: за 5 лет Россельхозбанк вложил в садоводство свыше 45 млрд рублей

Фото: АО «Россельхозбанк».

Импортозамещение и рост внутреннего спроса способствуют развитию садоводства в России. За последние 10 лет Россельхозбанк принял участие в реализации 25 инвестиционных проектов в садоводстве, а за последние 5 лет направил на поддержку отрасли 45 млрд рублей. Об этом рассказала руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Анна Осетрова на Кавказской инвестиционной выставке в Минеральных Водах 3 мая.

Садоводство – достаточно капиталоемкая отрасль с длительными сроками окупаемости инвестиций, из-за чего ключевым финансовым инструментом развития является кредитование.

За последние 5 лет Россельхозбанк направил на поддержку садоводства порядка 45 млрд рублей, в том числе около 5 млрд рублей на проекты в Северо-Кавказском федеральном округе, среди которых порядка 10 проектов по закладке садов интенсивного типа. Инвестиционные проекты были реализованы при значимой господдержке, прежде всего, в рамках программы 1528, которая предусматривает льготную ставку по кредитам на уровне не более 5% годовых. Кроме этого, практически все проекты предусматривают возмещение инвесторам части капитальных затрат, так как индустриальное садоводство на государственном уровне определено как приоритетная отрасль сельского хозяйства, в том числе из-за высокого потенциала импортозамещения.

«Помимо традиционных направлений садоводства, Россельхозбанк видит высокие перспективы роста по питомниководству, переработке фруктов и ягод, фруктохранилищам, в том числе вне регионов-производителей, а также по проектам в круглогодичном выращивании ягод и фруктов в теплицах», – рассказала руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Анна Осетрова.

Благодаря уникальным для России агроклиматическим условиям регионы Северо-Кавказского федерального округа – одни из ключевых производителей фруктов и ягод. Здесь собирается почти 40% плодоягодной продукции. Причем, в отличии от соседних Краснодарского края и Крыма, почти 75% производится малыми формами хозяйств. Плодоводство представлено во всех регионах СКФО, но лидерами валового сбора являются Кабардино-Балкария и Ставропольский край.

Наряду с финансированием Россельхозбанк обучает садоводов в «Школе фермера» и помогает им реализовывать продукцию при помощи маркетплейса Своё Родное и на мини-ярмарках «Вкусная пятница». Так, в СКФО на платформе Своё Родное садоводство представляют 50 продавцов.

Справка

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Реклама. Рекламодатель: АО «Россельхозбанк». Токен: LjN8KGPNV