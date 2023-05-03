Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 мая 2023 18:40

Более 35 железнодорожных переездов отремонтируют в Смоленской области в 2023 году

Источник:kp.ru
Фото службы корпоративных коммуникаций МЖД.

Фото службы корпоративных коммуникаций МЖД.

В 2023 году в Смоленской области железнодорожники отремонтируют 37 переезда на Руднянском, Краснинском, Ельнинском и Вяземском направлениях, из них 4 – в областном центре. В ходе работ будет проведена асфальтировка проезжей части, находящейся в зоне обслуживания ОАО «РЖД».

На железнодорожном переезде, расположенном на 304 км перегона Стодолище – Энгельгардтовская, запланирован капитальный ремонт с заменой резинокордового покрытия, устройств заграждения и шлагбаума.

Для обеспечения безопасности и стабильности перевозок железнодорожники постоянно следят за состоянием переездов. Их ремонт проводится в период специальных технологических «окон», во время которых движение через переезд организуется в реверсивном режиме. Если такой возможности нет, то работы проводятся преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для водителей.

Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ремонтным работам, направленным на обеспечение безопасности движения на пересечении железнодорожных и автомобильных магистралей.