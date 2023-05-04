Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 мая 2023 5:11

Сезонные покосы травы стартовали в Смоленске

В этом году такие работы начались раньше обычного
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Сезонные покосы травы стартовали в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Сезонные покосы травы стартовали в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Специалисты «Зеленстроя» приступили к покосам травы в парках, северах и на общественных территориях Смоленска.

Как сообщили в городской администрации, в первую очередь будут скошены газоны на тех участках, где пройдут мероприятия, посвященные празднику Победы. Это, прежде всего, площадь Ленина и сквер Памяти Героев, мемориальные территории. Затем работы будут продолжены по графику во всех трех районах города.

Читай также:

Серия актов вандализма произошла в парках Смоленска. О порче имущества сообщили в городской администрации.