Сезонные покосы травы стартовали в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Специалисты «Зеленстроя» приступили к покосам травы в парках, северах и на общественных территориях Смоленска.

Как сообщили в городской администрации, в первую очередь будут скошены газоны на тех участках, где пройдут мероприятия, посвященные празднику Победы. Это, прежде всего, площадь Ленина и сквер Памяти Героев, мемориальные территории. Затем работы будут продолжены по графику во всех трех районах города.

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