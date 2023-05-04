Полпред президента в ЦФО посетит несколько районов Смоленской области. Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

Два дня в Смоленской области работает полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щёголев. Совместно с врио губернатора Василием Анохиным он посетит несколько областных муниципалитетов.

Игорь Щёголев и глава региона уже побывали на Вяземском машиностроительном заводе и пообщались с руководством предприятия. В настоящее время здесь запускается производство новых моделей промышленных стиральных и сушильных машин, гладильных столов и прессов. Завод оказывает важнейшую поддержку в рамках СВО. Выпускает передвижные полевые прачечные и бани, а также ремонтирует те, что выходят из строя.

Фото: страница врио губернатора Василия Анохина в соцсети.

На производстве работают более 700 смолян. Как отметил врио губернатора, сюда на постоянной основе требуются операторы станков, однако в районе их не готовят.

– Дал поручение проработать с Вяземским политехническим техникумом подготовку кадров с практическими занятиями на базе завода. Наши СПО должны выпускать востребованных выпускников, – подчеркнул Василий Анохин на своей странице в социальной сети.

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