Новый «Фермерский рынок» открылся в Смоленске. Фото: пресс-служба городской администрации.

В Смоленске открылся ещё один «Фермерский рынок». Он направлен на создание новых фермерских хозяйств и реализации их продукции.

Торговая площадка появилась на территории Заднепровского рынка. Как отметили в мэрии, её наличие означает для фермеров не только участие в товарообмене, а также появление у них целого ряда возможностей, которые поспособствуют укреплению продовольственной безопасности и повышению качества питания для населения Смоленска в целом.

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