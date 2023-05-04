Во дворах Смоленска стартовало благоустройство по проекту «Единой России»

Фото: «Единая Россия».

Большой двор сразу четырех многоквартирных домов – жители многоэтажек №76 и 78 на Шевченко и №1/74 и 3 на Ломоносова прошли долгий путь, чтобы попасть в программу благоустройства. Подготовить необходимые документы смолянам помогли депутаты горсовета от «Единой России» Анатолий Овсянкин и Евгений Рудак. «Собрания, сбор документов, подача заявки – все это для жителей двора позади. Теперь вместе будем отслеживать работы», – сказал председатель горсовета Анатолий Овсянкин. Строители уже приступили к благоустройству – техника выравнивает участок, готовит его к установке бортового камня и асфальтированию дороги. Также, по словам Евгения Рудака, здесь отремонтируют пешеходные дорожки, обустроят парковку и детскую площадку, установят освещение. Все работы планируют завершить к 1 сентября. Региональный координатор проекта «Единой России» «Городская среда» Александр Зеленский отметил, что в этом году в Смоленске благоустроят еще пять территорий. В партпроект попали: - ул. Багратиона, 8/1; - проспект Гагарина, 12в; - ул. Докучаева, 4; - ул. Тухачевского, 5; - ул. Нахимова, 27. Также в этом году комфортнее для смолян станут общественные пространства: - Массовое поле в парке «Лопатинский сад» (2-й этап); - территория около Солдатского озера (1-й этап); - бульвар на ул. Рыленкова (зеленая зона между улицей 25 Сентября и проспектом Строителей (1-й этап). Напомним, создание комфортных условий и развитие инфраструктуры в рамках «Городской среды» - отдельное положение Народной программы «Единой России».