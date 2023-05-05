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НовостиОбщество5 мая 2023 8:52

На 15,2% вырос средний размер пенсий в Смоленской области

Данные привел Смоленскстат
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Данные приведены в сравнении с прошлым годом.

Данные приведены в сравнении с прошлым годом.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Средний размер месячной выплаты для всех категорий пенсионеров в Смоленской области составил 18 359 рублей. В сравнении с прошлым годом показатель вырос на 15,2%.

Показатели по состоянию на 1 января 2023 года озвучили в Смоленскстате. Сегодня в регионе на учете как пенсионеры состоят 283 300 человек. Это составляет более 32% от общего населения региона.

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