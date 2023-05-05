5 нелегалов пытались проникнуть на территорию РФ через Смоленскую область для «туризма»

Фото: УФСБ по региону.

Сотрудники пограничной службы УФСБ задержали в группу из 5 нелегалов, пытавшихся незаконно проникнуть на территорию РФ. Мужчин заметили в районе населенного пункта Красная горка Краснинского района Смоленской области. Жители одной из стран Южной Азии заявили, что решили посетить Россию в качестве туристов.

Они прибыли в пограничную зону на такси и далее в стороне от автотрассы М-1 «Москва — Минск» хотели пешком пересечь госграницу. Их привлекли к административной ответственности в виде штрафов и отправили обратно.

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