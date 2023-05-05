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НовостиОбщество5 мая 2023 11:27

Резкое похолодание до -5°C ожидается в Смоленске и области в субботу, 6 мая

В регионе будет дуть сильный ветер
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

В субботу, 6 мая, в Смоленске и области ожидается облачный день преимущественно без осадков. Ветер подует северный со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха по области: ночью -5°C…0°C, днем +6°C…+11°C. В Смоленске: ночью -3°C…-1°C, днем +8°C…+10°C. Атмосферное давление 748 мм рт. существенно меняться не будет, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

Читай также: 8 мая «Трамвай Победы» начнёт курсировать по Смоленску с 12:00. Внутри транспорта будут выступать творческие коллективы.