В Велижском районе Смоленской области начался ремонт дороги на участке 5,3 км

Фото: Смоленскавтодор.

В Велижском районе Смоленской области начался ремонт участка автодороги «Ольша-Велиж-Усвяты-Невель»-Будница-Шумилово-Кашино», сообщает пресс-служба «Смоленскавтодора». Дорога ведет от трассы Ольша-Велиж-Усвяты-Невель сразу в несколько населенных пунктов. В 2023 году запланирован ремонт более 5,3 км.

«В рамках работ на дороге выполнят фрезерование, устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия, замену автопавильона, замену бортового камня на остановках и дорожных знаков», — уточнили в компании. Ранее подрядчик также приступил к ремонту дороги Ольша-Велиж-Усвяты-Невель в Велижском районе.

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