В торговом центре в Вязьме Смоленской области 5 мая случился крупный пожар

Фото: Вязьма Online| Новости (ВКонтакте).

Крупный пожар в торговом центре случился сегодня, 5 мая, на улице Восстания в Вязьме Смоленской области. Очевидцы в социальных сетях поделились кадрами с места событий. По словам свидетелей, огонь вспыхнул на третьем этаже здания.

«В 13:45 на пункт связи 12-й пожарно-спасательной части города поступило сообщение о возгорании. На вызов выехали автоцистерны и автолестница, 15 человек личного состава ПСЧ. По прибытии на место информация о возгорании подтвердилась. Пострадавших нет», — пояснили в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области. Причина и ущерб уточняются.