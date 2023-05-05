Фото: Смоленский городской Совет.

Сегодня на воинских захоронениях во всех районах города-героя Смоленска проходят митинги и возложения цветов, приуроченные к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В памятных мероприятиях приняли участие председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин и депутаты.

В Промышленном районе митинг состоялся у братской могилы 30 тысяч граждан, погибших в госпитале военнопленных 1941-1943 годов.

Фото: Смоленский городской Совет.

«С горестью вспоминаем тех, кто не дожил до Победы в Великой Отечественной войне, был замучен в лагерях, погиб от голода, истерзан... Святую память мы передаём из поколения в поколение. И так будет! Сегодня Российская Федерация столкнулась с новыми вызовами, и наши ребята, воспитанные в духе патриотизма, как наши отцы и деды, защищают суверенитет страны и нашу свободу», - сказал Анатолий Овсянкин.

Также к участникам митинга обратился депутат горсовета Сергей Якимов, подчеркнувший, что День Победы – один из главных праздников страны.

С особым волнением выступила перед собравшимися председатель комитета бывших малолетних узников фашистских концлагерей Промышленного района города Надежда Александровна Барило: «Я была в семейном концлагере. Всё время вспоминаю тот день, когда мы возвращались. Мне был четвёртый год. Когда отец оказался с нами в Бресте, он упал на колени, взял горсточку земли и целовал. Я никак не могла понять в том возрасте, зачем он это делает. Он сказал тогда: «Слава тем, кто освободил нас от этой кабалы!» Война – это страшное слово. Низко склоняю голову перед теми солдатами, которые нас освободили».

Фото: Смоленский городской Совет.

После минуты молчания к подножью мемориала легли живые цветы, а также корзины и венки.

Летом 41-го, после того, как нацисты оккупировали Смоленск, немецкое командование приняло решение открыть на захваченной территории концлагерь для военнопленных под номером 126. Он имел несколько филиалов, разбросанных по городу. Сооружения, где содержали людей, не имели полов, спать приходилось прямо на земле. Помещения вмещали от 3 до 4 тысяч человек, но захватчики «комплектовали» их до тридцати тысяч. Смертность была огромная. На территории медуниверситета в полусгоревшем подвальном помещении был организован один из пунктов концлагеря. Там содержалось до 10 тысяч военнопленных, которые были уничтожены фашистами при отступлении, и после освобождения Смоленска были перезахоронены на территории мемориала. Всего по акту Чрезвычайной комиссии и справки о массовом истреблении военнопленных и гражданского населения от 21 октября 1943 года в этом лагере было истреблено гитлеровцами более 60 тысяч человек, оказавшихся в плену.