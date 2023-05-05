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НовостиПроисшествия5 мая 2023 14:20

Мошенники уговорили смолянку взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счёт

Обманутой женщине 76 лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Женщина взяла деньги в кредит и перевела их на счета мошенников.

Женщина взяла деньги в кредит и перевела их на счета мошенников.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

В Ярцево в полицию обратилась местная жительница 1947 года рождения с заявлением по факту мошенничества. Несколькими днями ранее гражданке позвонил неизвестный, представился сотрудником Центробанка и завел разговор о кредите.

«Звонившему удалось войти в доверие к пожилой женщине, и она рассказала, что ее мужу требуется дорогостоящая операция. Собеседник предложил свою помощь и сказал, что нужно оформить кредит, перевести деньги на указанный им счет, а далее он скажет, куда обратиться за информацией об операции», - рассказали в региональном УМВД.

Женщина поверила, оформила кредит на сумму 210 000 рублей и перевела более 206 000 на счет мошенников. После этого она в течение нескольких дней безуспешно пыталась дозвониться до якобы сотрудника Центробанка и в конечном итоге обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Женщина пояснила, что знала о дистанционном мошенничестве из бесед с сотрудниками полиции и из сообщений в СМИ.

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