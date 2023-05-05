С 6 по 9 мая расписание смоленских пригородных автобусов изменится

Фото: МУП «Автоколонна-1308».

С 6 по 9 мая включительно смоленские пригородные автобусы будут курсировать по праздничному расписанию (воскресенью). Как уточнили в ООО «Смоленские пассажирские перевозки», такой режим коснётся маршрутов № 101, 104, 142, 130, 113, 123, 214, 218, 232, 143 и 116.

Маршрут №127 6, 8 и 9 мая будет ходить по субботнему расписания, а 7 мая возьмёт выходной. Маршруты №№ 120 и 135 6 мая — по субботнему графику, 7-9 мая — по воскресному.

Что касается маршрута №140, 7 и 9 мая он выйдет на линию по графику воскресенья, а 6 и 8 числа — по штатному расписанию, то есть по режимам субботы и понедельника.

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