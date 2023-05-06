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НовостиПроисшествия6 мая 2023 9:21

В жуткой аварии под Смоленском пострадал водитель автомобиля «Форд Фокус»

Авария случилась 5 мая
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Авария случилась 5 мая, в пятницу. Фото: УМВД по региону.

Авария случилась 5 мая, в пятницу. Фото: УМВД по региону.

В Смоленской области случилось жесткое дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал водитель. Об этом сообщили в УМВД по региону. Авария случилась 5 мая на дороге Рославль-Ельня-Дорогобуж-Сафоново.

Водитель не предоставил преимущество другому автомобилю на перекрёстке, из-за чего произошло столкновение. В медучреждение доставили пострадавшего водителя иномарки «Форд Фокус».

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