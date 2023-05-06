Телемост с ветеранами-железнодорожниками провели на МЖД

Фото: пресс-служба Московской железной дороги.

В преддверии 9 Мая на Московской железной дороге прошел телемост начальника Московской железной дороги Валерия Танаева с ветеранами Великой Отечественной войны из Москвы, Подмосковья, Смоленской, Тульской, Брянской, Рязанской, Орловской областей, которые в разное время трудились на МЖД. Участников встречи руководитель магистрали поздравил с Днем Победы.

- Это самый дорогой, самый близкий, поистине святой для каждого из нас праздник. События Великой Отечественной оставили глубокий след в сердцах всех поколений, оказав огромное влияние на формирование нашего национального характера и самосознания. Мы гордимся вашим подвигом. Сегодня как никогда важно хранить в памяти правду о войне, противостоять попыткам пересмотра ее итогов, передавать и приумножать из поколения в поколения нерушимые ценности, славные традиции и истинную историю Отечества, - открывая встречу, отметил начальник МЖД Валерий Танаев.

Вклад железнодорожников в Победу отметил председатель дорожной профсоюзной организации Дмитрий Шулянский.

- Ваши заслуги – это наказ всем нам, как надо жить и работать во имя своей Родины. Мы сохраняем и передаем заложенные Вами традиции нынешним поколениям железнодорожников. Они позволяют нам преодолевать любые трудности и испытания, - отметил Дмитрий Шулянский.

В ответ ветераны, принявшие участие в телемосте, поделились своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Так, Мария Тимофеевна Барсученко, работавшая старшей стрелочницей на станции Дмитров, рассказала, как в ноябре 1941 года во время беспримерного в истории боя бронепоезда с немецкими танками, вручную переводя стрелки, обеспечила подвижность «стальной крепости». За этот подвиг железнодорожница была награждена орденом Красной Звезды. Александр Иванович Масленников – бывший машинист депо Брянск-2, в годы войны служил в прожекторном батальоне специальной части в составе ПВО. Ветеран поделился воспоминаниями о том, как по ночам прожектористы «ловили» вражеские самолеты лучами света. Ярко освещенные враги уже не могли тогда скрыться от наших летчиков-истребителей и зенитчиков.

О том, как помогал партизанам и трудился в тылу, рассказал участникам телемоста и бывший машинист паровоза депо Люблино Александр Ефремович Тараторин. Самой ценной для себя наградой ветеран считает медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

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С предприятий Московской железной дороге в современных границах на фронт ушли многие работники. 44 из них стали Героя Советского Союза и полными кавалерами ордена Славы. В настоящее время в границах МЖД проживают 60 железнодорожников – ветеранов Великой Отечественной войны.