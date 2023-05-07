В Новодугинском районе под Смоленском в ночном пожаре погиб мужчина. Фото: МЧС.

В населённом пункте Силище Новодугинского района Смоленской области в ночь на 7 мая произошел жуткий пожар. Вызов поступил в 01:51 в местную 35-ю пожарно-спасательную часть, пояснили в пресс-службе управления МЧС по Смоленской области.

«На вызов направили автоцистерны, шесть человек личного состава. По прибытии на место информация подтвердилась — загорелся двухквартирный жилой дом. В результате пожара строение уничтожено огнём. При проливке и разборе сгоревших конструкций обнаружено тело погибшего мужчины 1959 года рождения», - уточнили в ведомстве. Причину и ущерб случившегося уточняют специалисты.

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