Советника губернатора по архитектуре и туризму назначили в Смоленской области

Новый советник губернатора по архитектуре выбран в Смоленской области. Фото: администрация области.

В Смоленской области назначили советника губернатора по архитектуре и туризму. Должность заняла Карина Бронникова. Об этом она сама рассказала в социальной сети ВКонтакте. Бронникова отметила, что уже пару недель погружается в культурный и исторический контекст территории, назвала это «увлекательным занятием».

«Чувствуется желание смолян говорить о своём городе, рассказывать о его истории, о позитивных изменениях и о проблемах. Показывать город, его интересные локации, закоулки, центральные пешеходные артерии», - написала Бронникова.

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