SHOT: неизвестный дрон с камерой рухнул в деревне в Смоленской области

65-летняя женщина обнаружила рядом со своим участком дрон. Фото: Александр ГЛУЗ

Неизвестный дрон с камерой и Wi-Fi-передатчиком упал на территории Смоленской области, сообщает телеграм-канал SHOT. Беспилотник упал в деревне Власово в Тёмкинском районе. Его обнаружила 65-летняя женщина возле своего участка. О находке местная жительница сразу же сообщила сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские установили, что каких-либо взрывных устройств на беспилотнике нет. Помимо прочего, на корпусе летающего устройства отсутствовала маркировка.

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