Днём 9 мая в Смоленске и области потеплеет до +13 градусов

День пройдёт без осадков и сильного ветра. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Во вторник, 9 мая, в Смоленске и области ожидается облачная погода. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, а днем поднимется до +13. Порывы ветра будут достигать 3-5 метров в секунду.

Относительная влажность в течение дня будет то подниматься, то опускаться от 27 до 78%. Геомагнитная буря возможна в ночные и утренние, сообщили синоптики. Судя по прогнозу, день пройдёт без осадков.

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