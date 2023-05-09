На площади Ленина в Смоленске состоялся Парад Победы. Фото: мэрия.

На центральной площади города прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, рассказали в мэрии. В состав парадных расчетов вошли свыше тысячи человек – военнослужащие Смоленского гарнизона, курсанты и офицеры Военной Академии, кадеты, юнармейцы, сотрудники регионального Управления МЧС и другие.

«Военнослужащие Роты почетного караула Смоленского гарнизона торжественно внесли на площадь Ленина копию Знамени Победы и государственный флаг Российской Федерации. Затем по центральной площади города прошли парадные расчеты и военная техника», - уточнили в мэрии.

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