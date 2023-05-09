10 мая в Смоленске и области потеплеет до +18°C

Фото: МЧС по Смоленской области.

В среду, 10 мая, в регионе ожидается переменная облачность. День пройдёт без осадков, а ветер подует северной четверти: ночью слабый, со скоростью 0-5 м/с, днем со скоростью 3-8 м/с

«Температура воздуха по области: ночью заморозки -5°C…0°C, днем +13°C…+18°C. В Смоленске: ночью заморозки -2°C…0°C, днем +15°C…+17°C. Атмосферное давление 753 мм рт. столба, будет падать», - рассказали в региональном МЧС.

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