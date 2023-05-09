Председатель Смоленского городского Совета Анатолий Овсянкин поздравляет жителей с Днем Победы

Уважаемые ветераны! Дорогие жители и гости славного города-героя Смоленска!

Примите поздравления с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Наш главный праздник – всенародный, выстраданный, святой – укрепляет дух, помогает преодолевать любые испытания, неизменно идти только вперёд сквозь десятилетия.

9 Мая навсегда будет символом героизма и сплочённости, любви к Родине и преемственности поколений. И сейчас, в нынешнее непростое для России время, могучая воля, патриотизм, единство народа являются проводниками для защитников нашего Отечества, которые решают важнейшие задачи – борются за светлое будущее страны, отстаивают её суверенитет и мирное небо.

В эти майские дни особое внимание – ветеранам, труженикам тыла, бывшим малолетним узникам – тем, кто через всю жизнь пронёс боль испытаний Великой Отечественной войны. Низкий поклон нашим Героям!

Правда, бессмертная память и уважение к истории – это то, что мы не должны растерять или позволить отнять.

От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия всем вам, уважаемые земляки. С Днём Победы!

Председатель Смоленского городского Совета

Анатолий Овсянкин.