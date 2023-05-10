На 10 улицах Смоленска отключат холодную воду в четверг

Воды не будет на 10 улицах. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

11 мая на 10 улицах Промышленного района Смоленска будет отключена горячая вода, сообщает СПУМ «Горводоканал». Это связано с ремонтными работами на городской водопроводной линии (улица Шевченко д. 1/35). Ограничения продлятся с 9:30 до 22:00 и коснутся следующих улиц областного центра:

- ул. Крупской, д. 37, 37а, 39, 39а, 39б, 41, 41/1, 41а, 41б;

- ул. Шевченко, д. 1/35, 2, 3, 4, 6, 42, 44;

- ул. Тенишевой, д. 27, 29, 31, 33;

- 2-й Рославльский переулок, д. 3, 5, 14б;

- 2-й и 3-й Трамвайный переулки;

- переулок Широкий;

- частный сектор;

- Трамвайный парк;

- ЦТП Шевченко 1/35;

- ЦТП Шевченко 46.

Подвоз воды будет организован. Телефоны аварийно-диспетчерской службы: 8 (4812) 38-18-50,70-50-61).

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