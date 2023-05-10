В жутком пожаре под Смоленском семья едва не лишилась всего имущества

Фото: МЧС.

В страшном пожаре в Рославле местные жители едва не лишились дома, гаража и автомобиля. О ЧП сообщили в ГУ МЧС России по Смоленской области. Инцидент произошёл 9 мая в седьмом часу вечера на переулке 5-м Пролетарском.

«На место вызова выехали автоцистерны 13 ПСЧ, 10 человек личного состава. По прибытии на место вызова информация о возгорании подтвердилась — горение жилого дома и гаража с автомобилем», — уточнили в ведомстве.

Пожар уничтожил кровлю жилого дома и гаража, а также автомобиль ВАЗ-2121. Здания выгорели изнутри. Обошлось без пострадавших. Причина и ущерб уточняются.