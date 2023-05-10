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НовостиОбщество10 мая 2023 8:51

11 мая, в четверг, в Смоленской области потеплеет до +18 градусов

Ветер будет дуть не сильный
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В четверг в Смоленске потеплеет. Фото: МЧС.

В четверг в Смоленске потеплеет. Фото: МЧС.

11 мая в Смоленске и области ожидается теплая и солнечная погода, сообщают синоптики. В ночное время температура воздуха будет держаться в районе +5 градусов, днем поднимется до +18.

Ожидаются порывы ветра со скоростью до 6-7 м/с. В утреннее время возможна геомагнитная буря. Относительная влажность в течение суток будет меняться от 28 до 64%, рассказали синоптики.

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