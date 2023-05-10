Ярцевский горсуд вынес приговор местной жительнице, которая зарезала мужчину

Женщина зарезала мужчину в ходе конфликта. Фото: "КП" Архив

Ярцевский горсуд вынес приговор по уголовному делу об убийстве в отношении 42-летней ранее судимой жительницы региона. Женщина признана виновной в совершении убийства.

Суд установил, что в сентябре 2022 года между подсудимой и потерпевшим произошла ссора. Женщина умышленно нанесла лезвием ножа не менее одного удара в область туловища потерпевшему. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал подсудимую виновной, назначив ей наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, приговором суда удовлетворен гражданский иск в части компенсации морального вреда, причиненного преступлением в размере 1 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщили в региональной прокуратуре.