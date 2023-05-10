Житель Смоленской области оплатил более 67 тысяч рублей долга по алиментам

Мужчине пришлось выплатить алименты. Фото: УФССП.
В Гагаринском районном отделении судебных приставов УФССП России по Смоленской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментных платежей в пользу несовершеннолетнего ребенка.
Житель региона несколько месяцев не выплачивал алименты. В итоге долг вырос до суммы более 67 тысяч рублей. При этом погашать задолженность по алиментам и перечислять ежемесячные платежи родитель не намеревался. Меры принудительного понуждения напомнили ему о родительской ответственности.
Судебный пристав вручил мужчине постановление об ограничении в специальном праве на управление транспортным средством.
« Осознав, что в ближайшее время воспользоваться автомобилем на законных основаниях в связи с ограничением в водительских правах не получится, мужчина погасил задолженность по алиментам в полном объеме. Право ребенка на получение ежемесячных алиментных платежей восстановлено», - рассказали в региональном УФССП.
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