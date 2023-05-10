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НовостиОбщество10 мая 2023 9:07

Житель Смоленской области оплатил более 67 тысяч рублей долга по алиментам

Он не хотел выполнять обязанности, пока не понял, чего может лишиться
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Мужчине пришлось выплатить алименты. Фото: УФССП.

Мужчине пришлось выплатить алименты. Фото: УФССП.

В Гагаринском районном отделении судебных приставов УФССП России по Смоленской области возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя алиментных платежей в пользу несовершеннолетнего ребенка.

Житель региона несколько месяцев не выплачивал алименты. В итоге долг вырос до суммы более 67 тысяч рублей. При этом погашать задолженность по алиментам и перечислять ежемесячные платежи родитель не намеревался. Меры принудительного понуждения напомнили ему о родительской ответственности.

Судебный пристав вручил мужчине постановление об ограничении в специальном праве на управление транспортным средством.

« Осознав, что в ближайшее время воспользоваться автомобилем на законных основаниях в связи с ограничением в водительских правах не получится, мужчина погасил задолженность по алиментам в полном объеме. Право ребенка на получение ежемесячных алиментных платежей восстановлено», - рассказали в региональном УФССП.

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