11 мая в здании драмтеатра в Смоленске пройдут пожарно-тактические учения

Фото: МЧС.

В четверг, 11 мая, в здании Смоленского драматического театра пройдут масштабные показательные пожарно-тактические учения, сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Смоленской области.

«Все действия пожарных максимально приближены к реальным: спасение людей из дымовой ловушки, тушение бушующего пламени, поглащающего всё на своём пути, работа практически на пределе возможностей», - добавили в ведомстве. Начало мероприятия в 14:00. Место: площадь Ленина, дом 4.

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