В Смоленской области случилось жесткое ДТП с участием электросамоката

Мужчину увезли в больницу. Фото: Яна АСТАХОВА

В Дорогобужском районе Смоленской области водитель электросамоката попал в жесткое ДТП в субботу, 6 мая. Как сообщили в региональном УГИБДД, авария случилась на 3-м километре автодороги «Обход г. Дорогобуж».

«47-летний мужчина, находясь за рулем электросамоката «Kugoo kirin M4Pro», при движении по краю проезжей части дороги, не выбрал безопасную скорость, в результате чего не справился с управлением и совершил падение на проезжей части дороги», — уточнили в ведомстве.

В результате случившегося водитель электросамоката получил травмы и был госпитализирован в больницу.

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