Под Смоленском мужчина разбил два автомобиля, чтобы отомстить бывшей возлюбленной

Фото: УМВД России по Смоленской области.

Житель Ярцевского района стал фигурантом уголовного дела за попытку отомстить своей бывшей возлюбленной. Мужчина решил испортил ее автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области, повреждены были две машины – «Форд» и «Рено».

«Установлено, что в автомашинах разбиты стекла, а также повреждены кузовные части. Полицейские опросили заявителя, возможных свидетелей и очевидцев произошедшего. Со слов потерпевшего установлено, что его дочь, находясь в квартире по месту жительства, поздним вечером услышала звон разбившегося стекла. Выглянув в окно, она увидела убегающего мужчину и поврежденные автомобили», — уточнили в ведомстве.

Причастным к случившемуся оказался бывший возлюбленный женщины. Это неоднократно судимый 41-летний мужчина, который объяснил свои действия конфликтом с бывшей возлюбленной. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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