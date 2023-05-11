Смоленские железнодорожники высадили более 15 тысяч саженцев в рамках акции «Сад Памяти»

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Работники столичной магистрали присоединились к международной акции «Сад Памяти», которая проводилась в Смоленской области в канун дня Победы. Совместно с сотрудниками лесного хозяйства железнодорожники высадили более 15 тысяч саженцев ели и сосны в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Памятные посадки молодых деревьев проходили на территориях Ярцевского, Глинковского и Смоленского лесничеств. Общая площадь высадки составила 5 га. Железнодорожники ежегодно принимают активное участие в городских и областных экологических акциях, инициируют посадку деревьев и кустарников.