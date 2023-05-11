В пятницу, 12 мая, в Смоленске потеплеет до +23°C

Фото: Руслан Иванов.

В Смоленске и области в пятницу, 12 мая, ожидается переменная облачность. День пройдёт преимущественно без осадков. Ветер подует северо-западный, ночью со скоростью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с.

«Температура воздуха по области: ночью +3°C…+8°C, днем +18°C…+23°C. В Смоленске: ночью +5°C…+7°C, днем +19°C…+21°C. Атмосферное давление 747 мм рт. столба, будет слабо падать», - сообщили в МЧС по региону.

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