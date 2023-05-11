Фото: администрация Смоленской области.

В Угранском районе Смоленской области построят новую врачебную амбулаторию, сообщил в своих социальных сетях временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин.

«Построим новую врачебную амбулаторию в селе Знаменка. Прежнюю в январе уничтожил пожар. Сейчас медучреждение временно размещается в здании местной школы с отдельным входом. Прием пациентов в новом здании начнется в начале следующего года», - рассказал глава региона.

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