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НовостиОбщество11 мая 2023 13:05

В Угранском районе Смоленской области построят новую врачебную амбулаторию

Прежнее здание в январе уничтожил пожар
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Фото: администрация Смоленской области.

Фото: администрация Смоленской области.

В Угранском районе Смоленской области построят новую врачебную амбулаторию, сообщил в своих социальных сетях временно исполняющий обязанности губернатора Василий Анохин.

«Построим новую врачебную амбулаторию в селе Знаменка. Прежнюю в январе уничтожил пожар. Сейчас медучреждение временно размещается в здании местной школы с отдельным входом. Прием пациентов в новом здании начнется в начале следующего года», - рассказал глава региона.

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