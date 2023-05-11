Свыше 3 км изношенных магистральных тепловых сетей заменят в Смоленске к зиме

Фото: Квадра.

В рамках подготовки теплоэнергетического комплекса Смоленска к зиме «Квадра» направит на ремонты и реконструкции теплосетевого и генерирующего оборудования более 488 млн рублей.

Энергетики заменят свыше 3 км изношенных магистральных тепловых сетей (в однотрубном исчислении).

«Самые масштабные работы мы проведем на четырех участках тепломагистралей: по улицам Тенишевой, Докучаева, Раевского и на Пятницком путепроводе», – пояснил управляющий директор филиала Андрей Кулаев. Специалисты компании также выполнят ремонты генерирующего и вспомогательного оборудования Смоленской ТЭЦ-2 и котельной на ул. Кашена.

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