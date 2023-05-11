Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество11 мая 2023 14:12

Движение автомобилей через переезд вблизи поселка Пронино в Смоленске будет закрыто с 17 по 18 мая на время ремонта

Кира ФИЛИППОВА
Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

Фото: служба корпоративных коммуникаций МЖД.

В связи с проведением ремонтно-путевых работ движение автотранспорта по железнодорожному переезду 430 км, расположенному в районе поселка Пронино в Смоленске, будет закрыто с 11:00 17 мая до 17:00 18 мая.

В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги в период ремонта проезд автотранспорта будет организован через переезд 428 км, расположенный по улице Красноборская города Смоленск.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.