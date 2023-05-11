Трех подростков госпитализировали с тяжёлым алкогольным отравлением в Десногорске

Фото: Роман Игнатьев.

Две несовершеннолетние девочки и мальчик были госпитализированы в Десногорске в результате тяжёлого отправления спиртными напитками. Двух девочек экстренно доставили в реанимационное отделение медсанчасти.

«Двумя часами ранее сюда же был госпитализирован в коматозном состоянии (отравление спиртными напитками) 16-летний житель Калуги», — уточнили пресс-службе горадминистрации со ссылкой на сводку местной полиции.

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