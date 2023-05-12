За наркоторговлю и ложный донос в отношении смоленских сотрудников ФСБ осужден белгородец

Мужчина совершил несколько преступлений. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

УФСБ России по Смоленской области пресекла противоправную деятельность жителя Белгородской области. Мужчина обвинял сотрудников органов безопасности в превышении должностных полномочий. Кроме этого, он подозревается в незаконном обороте психотропных веществ.

«Осенью 2021 года оперативниками регионального Управления в Краснинском районе злоумышленник задержан при перевозке более двухсот граммов смеси, содержащей амфетамин. По данному факту следственным отделом УФСБ России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России, мужчина заключен под стражу», - рассказали в региональном УФСБ.

Находясь в одном из следственных изоляторов региона, испытывая личную неприязнь к работникам органов безопасности на почве привлечения к уголовной ответственности, белгородец совместно со своими криминальными связями подготовил и направил порядка 50 обращений в различные инстанции с целью инициирования проверок в отношении должностных лиц, участвовавших в его поимке.

Проверки показали, что доводы заявителей несостоятельны. В апреле текущего года Ленинский райсуд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 УК России («Заведомо ложный донос»). Ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно.

А ранее Духовщинский районный суд приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за незаконный оборот наркотических веществ.

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