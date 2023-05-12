В субботу в Смоленске и области потеплеет до +24 градусов

Ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Фото: Мария Луферова.

В субботу, 13 мая, в Смоленске и области ожидается переменная облачность. День пройдёт без осадков, сообщает региональное управление МЧС России. Ветер подует северный со скоростью 3-8 м/с.

«Температура воздуха по области: ночью +2°C…+7°C, днем +19°C…+24°C. В Смоленске: ночью +5°C…+7°C, днем +22°C…+24°C. Атмосферное давление 748 мм рт. столба, существенно меняться не будет», - уточнили в ведомстве.

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